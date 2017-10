A1 stellt Internet-Weihnachtsangebote vor

Für Mobilfunker ist das Weihnachtsgeschäft eine fixe Größe

Für Mobilfunker ist das Weihnachtsgeschäft sehr wichtig für den Gesamtjahresumsatz. Das habe unter anderem historische Gründe: Früher wurden viele Verträge vor Weihnachten abgeschlossen, und diese laufen nun zur Weihnachtszeit wieder aus, wodurch um diese Zeit das Werben um Kunden besonders intensiv ist.

Am Montag stellte Marktführer A1 einen Teil seines Weihnachtsangebotes vor: So kosten A1 Internet, A1 Net Cube-Internet-Tarife und A1 Business Net Cube-Tarife in den ersten 3 Monaten nur 9,90 Euro/ Monat.

foto: a1

