Ex-Regierungschef fordert "Zusicherungen" vor Rückkehr nach Katalonien

Puigdemont-Pressekonferenz in Brüssel: Kein Asylantrag, Wahl am 21. Dezember soll stattfinden

Brüssel – Der ehemalige katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont will die Ergebnisse der von der spanischen Zentralregierung für den 21. Dezember angesetzten Regionalwahl respektieren. Das erklärte er am Dienstag vor Journalisten in Brüssel. An Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy appellierte er, dasselbe zu tun.

Die Zentralregierung in Madrid hatte Katalonien als Reaktion auf die Unabhängigkeitserklärung unter direkte Verwaltung gestellt und für Dezember Neuwahlen anberaumt.

Puigdemont kündigte an, nach Katalonien zurückzukehren, wenn ihm bestimmte "Zusicherungen" gemacht werden. Die Vorwürfe der spanischen Staatsanwaltschaft gegen katalanische Politiker wies er als unbegründet zurück. Die Staatsanwaltschaft in Madrid hatte am Montag Anklage gegen Puigdemont und die Mitglieder der entmachteten Regionalregierung erhoben. Den Politikern wird Aufruhr, Rebellion und Missbrauch öffentlicher Mittel vorgeworfen.

Wie lange er in Belgien bleibe, sei noch nicht klar. Das komme auf die Umstände an, sagte Puigdemont. "Wir könne uns frei in der Europäischen Union bewegen", betonte er.

Unabhängigkeitserklärung ausgesetzt

Das spanische Verfassungsgericht hat die Unabhängigkeitserklärung Kataloniens ausgesetzt. Das Verfassungsgericht gab am Dienstag einem entsprechenden Antrag der spanischen Zentralregierung statt, wurde aus Justizkreisen bekannt.

Das Regionalparlament in Barcelona hatte am Freitag die Unabhängigkeit der Region erklärt.

Tajani: Spanien ist Demokratie



Der abgesetzte katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont ist laut EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani kein politischer Gefangener. "Puigdemont und seine Minister sind keine politischen Gefangenen, sie flüchten aus einem demokratischen Land", so Tajani in einem Interview mit dem italienischen Radiosender Radio Capital am Dienstag.

"Spanien ist heute ein großes, demokratisches Land, und die Mehrheit der Katalanen ist gegen die Unabhängigkeit. Wir haben stets zum Dialog aufgerufen. Katalonien ist kein unabhängiger Staat, sondern eine autonome Region, die für die spanische Verfassung und die EU-Regeln gestimmt hat", sagte Tajani. (APA, dpa, 31.10.2017)