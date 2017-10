Regisseur Nanni Moretti: "Habe erneut den Krebs besiegt"

Der Regisseur zeigt Kurzfilm über seine Erfahrung mit Krebs am Rande des Filmfests in Rom

Rom – Nach 20 Jahren ist der italienische Regisseur Nanni Moretti wieder an einem Tumor erkrankt. Er habe jedoch die Krankheit erneut besiegt, sagte der 64-jährige Regisseur bei einem Treffen mit Zuschauern am Rande des Filmfests in Rom am Montagabend. Dabei stellte er einen Kurzfilm vor, in dem er unter anderem bei einer Radiotherapie-Behandlung zu sehen ist.

"Autobiografia dell' uomo mascherato" (Autobiografie des maskierten Mannes) heißt der Kurzfilm, in dem Moretti gezeigt wird, wie er bei einer Anti-Tumor-Behandlung einen Schutz für Kopf und Hals tragen muss, der ihn komplett maskiert. Moretti hatte bereits in seinem Film aus dem Jahr 1993 – "Caro Diario" (Liebes Tagesbuch) – über seinen Kampf gegen den Krebs erzählt. Für den Film erhielt er 1994 in Cannes den Regie-Preis. (APA, 31.10.2017)