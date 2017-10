Sozialversicherung wirbt mit Ali Mahlodji und Youtuberin catowbeauty

Neue SV-Kampagne will mit Influencern neue "Kunden" ansprechen

Wien – Der Online-Marketer Klaus Heller ist für die kürzlich gestartete Jugendkampagne der Sozialversicherung verantwortlich. Im Mittelpunkt stehen die 16-jährige Youtuberin catowbeauty und whatchado-Gründer Ali Mahlodji, die Jugendliche über WhatsApp und YouTube zu mehr Bewegung und einer gesünderen Ernährung motivieren und ihnen die Sozialversicherung näher bringen sollen.

"WhatsApp und YouTube sind die beiden Social-Networks, die am meisten von Jugendlichen genutzt werden und auf die wir auch in der Kampagne setzen", sagt Klaus Heller. "Mit Ali Mahlodji und catowbeauty haben wir zwei starke Testimonials an Bord, denen Jugendliche vertrauen und die sich optimal ergänzen, da sie sehr unterschiedliche Zielgruppen ansprechen."

"Kunden" von morgen erreichen

Alexander Biach, Vorstandsvorsitzender des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger: "Mit dieser Kampagne betreten wir als Sozialversicherung neue Wege. Wir sind überzeugt, dass innovative Ansätze wie dieser notwendig sind, um unsere 'Kunden'von morgen zu erreichen. Die Ansprache über sogenannte Influencer ist für uns eine gute Möglichkeit, um mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und sie so überhaupt das erste Mal mit der Sozialversicherung in Kontakt zu bringen."

catowbeauty

Die Videos wurden über die Social-Media-Channels von catowbeauty und Ali Mahlodji geteilt, Kurzversionen werden in den nächsten Wochen auf YouTube, Facebook und Instagram beworben. Wer sich dort für den WhatsApp-Channel anmeldet, bekommt wöchentlich ein exklusives Video von den beiden Influencern zugeschickt. (red, 31.10.2017)

ali mahlodji

Credits

Konzept und Umsetzung: Klaus Heller | Video Ali Mahlodji: prettyafternoon | Management und Video catowbeauty: Diego5 | Website zur Kampagne: fit-and-strong.at