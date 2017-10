Was erwarten Sie sich von Neo-Teamchef Franco Foda?

Die Nationalmannschaft hat einen neuen Trainer. Welche Wünsche und Befürchtungen haben Sie?

Franco Foda ist neuer ÖFB-Teamchef. Als erster Deutscher nimmt der Sturm-Graz-Trainer die Herausforderung an und sagte dazu in seiner ersten Pressekonferenz nach der Verkündung: "Die Mannschaft ist charakterlich intakt, es sind gute Jungs, die auch ihre Meinung vertreten. Wir werden die Arbeit fortführen, aber jeder Trainer hat seine eigene Vorstellung, und es ist meine Aufgabe als Trainer, das zu vermitteln."

Im Forum ist man wenig überrascht über die Entscheidung des ÖFB, auch in der Umfrage zur Koller-Nachfolger lag Foda deutlich vorne. Man gibt sich vorsichtig optimistisch:

Gewünscht hätte sich die STANDARD-Community nämlich Markus Weinzierl, den ehemaligen Schalke-Trainer:

Ein User fasst zusammen, was Foda jetzt erwartet:

Denn es gibt da noch ein paar Teamchefs im Land, die es prinzipiell besser wissen:

Doch was erwarten Fußballfans von Franco Foda? Was sind Ihre Wünsche an den neuen Teamchef? Welche Veränderungen erhoffen Sie sich, welche befürchten Sie? (aan, 31.10.2017)