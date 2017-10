Stöger sagte Schöttel schon vor Wochen ab

Die Absage des Köln-Trainers für den Teamchefposten erfolgte unmittelbar nach Schöttels Aufstieg zum Sportdirektor

Köln – Peter Stöger hat nach eigenen Angaben schon vor Wochen für den Posten des österreichischen Fußball-Teamchefs abgesagt. Das erklärte der Trainer des 1. FC Köln dem "Kölner Express".

"Als Peter Schöttel neuer Sportdirektor wurde (Anm.: am 7. Oktober), habe ich ihm gratuliert. Wir kennen uns seit 30 Jahren. Er hat mich gleich gefragt, ob ich mir den Job vorstellen könnte. Ich habe schon damals gesagt, dass das für mich nicht in Frage kommt. Daran hat sich bis heute nichts geändert."

Der Wiener bestätigte, dass es am vergangenen Sonntag noch einmal Kontakt zur ÖFB-Führung gab. "Ich habe ihnen gesagt, dass das Amt eine großartige Aufgabe ist, dass sie für mich aber derzeit nicht in Frage kommt, weil ich in Köln schon eine habe."

Über den neuen Teamchef sagte Stöger: "Mit Franco Foda haben sie einen wirklich guten und in Österreich anerkannten Trainer gefunden." (APA, 31.10.2017)