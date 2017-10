Neuer Leiter der Agentur für wissenschaftliche Integrität

FWF-Präsident Klement Tockner: Integrität sei "grundlegende Voraussetzung, um hohe Standards der wissenschaftlichen Arbeit zu sichern"

Wien – Der Präsident des Wissenschaftsfonds FWF, Klement Tockner, wurde kürzlich zum Vorstandsvorsitzenden der Österreichischen Agentur für wissenschaftliche Integrität (OeAWI) gewählt. Er löst Christine Mannhalter ab, die das Amt seit 2014 innehatte, teilte die OeAWI der APA mit. Für Tockner ist "Integrität grundlegende Voraussetzung, um die hohen Standards in der wissenschaftlichen Arbeit zu sichern".

Die Agentur wurde 2008 unter dem Eindruck von Plagiatsfällen und Verdachtsfällen wissenschaftlichen Fehlverhaltens gegründet. Ordentliche Mitglieder der OeAWI sind alle Universitäten, einige Fachhochschulen sowie Forschungseinrichtungen bzw. Förderinstitutionen wie etwa die Akademie der Wissenschaften (ÖAW), das Institute of Science and Technology Austria (IST Austria), das Austrian Institute of Technology (AIT), der FWF und die Forschungsförderungsgesellschaft (FFG).

Die Agentur untersucht Vorwürfe wissenschaftlichen Fehlverhaltens, bewertet diese und erarbeitet Vorschläge für nachfolgende Maßnahmen. Diese Aufgabe übernimmt die sogenannte Kommission für wissenschaftliche Integrität, ein mit ausländischen Wissenschaftern verschiedener Disziplinen besetztes unabhängiges Gremium. Sanktionen verhängt die OeAWI nicht. Ein Beispiel für die Arbeit der OeAWI ist die derzeit laufende Prüfung der umstrittenen Kindergarten-Studie des Leiters der Abteilung Islamische Religionspädagogik an der Uni Wien, Ednan Aslan, auf Ersuchen der Universität Wien.

Mannhalter, von 2015 bis 2016 Interimspräsidentin des FWF, habe sich in ihrer Amtszeit besonders für eine Harmonisierung der Richtlinien der guten wissenschaftlichen Praxis und der Prozesse, wie an den 37 Mitgliedsorganisationen Fehlverhalten untersucht und sanktioniert wird, eingesetzt, heißt es auf der OeAWI-Homepage. Unter ihrem Vorsitz wurde u.a. ein Netzwerk für alle österreichischen Ombudsstellen für Studierende und die der guten wissenschaftlichen Praxis gegründet (www.hochschulombudsnetz.at). (APA, 31.10.2017)