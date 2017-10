Neuerlicher Rückschlag für Gregor Schlierenzauer

Österreichs Überflieger verletzte sich beim Gleittraining in Ramsau am Knie und fällt mehrere Wochen aus

Wien – Skispringer Gregor Schlierenzauer hat sich am Montag bei einem Sturz beim Gleittraining in Ramsau am Dachstein einen Einriss des inneren Seitenbandes im Knie zugezogen. Der Tiroler kam beim Abbremsen nach einer Testfahrt auf der Anlaufspur unglücklich zu Sturz.

Da das Kreuzband unversehrt und das Knie sehr stabil geblieben ist, wird er nun konservativ mit Schiene und Physiotherapie behandelt und einige Wochen nicht Skispringen können. Dies gab der ÖSV bekannt.

Wann genau er wieder springen wird können, steht derzeit noch in den Sternen, den Weltcupauftakt Mitte November in Wisla wird er aber definitiv verpassen. "Man muss die Rückschläge annehmen, wie sie kommen, und dann weitergehen. Wie schon im Frühjahr werde ich die Zeit nutzen und freu' mich jetzt schon, bald wieder Ski zu springen", sagte Schlierenzauer.

Der 27-Jährige hatte sich im März 2016 beim Skifahren in Kanada einen Kreuzbandriss zugezogen und fiel Monate lang aus. Bei der Weltmeisterschaft in Lahti 2017 holte er wie bei jedem Großereignis eine Medaille, und zwar Bronze mit der Mannschaft, zum Saisonausklang in Planica stand er jedoch wegen inkonstanter Leistungen erneut nicht im Kader. (APA, red, 31.10.2017)