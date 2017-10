Sony kontert Xbox One X mit Flut an exklusiven PS4-Games

Kurz vor dem Start vor Microsofts neuer Spielkonsole zeigt Sony zahlreiche exklusive PS4-Spiele

Sony hat zum Auftakt der Paris Games Week sein kommendes Videospielaufgebot für Playstation 4 vorgestellt. Neben einigen großen Drittherstellertiteln wie "Far Cry 5" oder "Call of Duty 2" zu denen der Konzern sich Marketingdeals gesichert hat, standen vor allem die hauseigenen Produktionen im Mittelpunkt. Die Nachricht, die Kunden übermittelt werden sollte: Sony investiert weiter massiv in exklusive Games für die Spielkonsole PS4 und auch das Virtual-Reality-System, um Konsumenten im Playstation-Ökosystem zu halten.

Gleichzeitig wollte Sony die Gelegenheit gewiss auch nutzen, um Microsofts am 7. November erscheinenden Spielkonsole Xbox One X etwas den Wind aus den Flügeln zu nehmen. Mit dem Marktstart der neuen Xbox wird Sony erstmals seit Ende 2013 nicht mehr die leistungsstärkste Konsole am Markt stellen können. Wie schon die PS4 Pro für PS4-Games bringt die X1X als Mid-Generation-Upgrade mehr Rechenkraft für bestehende und kommende Xbox-Spiele mit sich. Wie berichtet, buhlen beide neuen Systeme vor allem um die Gunst von Grafikliebhabern und Besitzern von 4K-Fernsehern. Aufgrund der neuen Kräfteverhältnisse wird Sony nun wohl mehr denn je auf seine exklusiven Eigenproduktionen setzen. Ob diese den Geschmack der Fans treffen, bleibt gewiss abzuwarten. Im Folgenden finden Sie alle neuen – und neu vorgestellten – PS4-Exclusives. Die meisten davon werden 2018 in den Handel kommen.