Hepatitis: WHO spricht von weltweiten Erfolgen

Vom Ziel, die Virushepatitis bis zum Jahr 2030 weitgehend zu eliminieren, sei man aber noch weit entfernt

Sao Paulo – Im Kampf gegen Hepatitis gibt es nach Ansicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zunehmend Erfolge. Eine Rekordzahl von knapp drei Millionen Menschen habe in den vergangenen zwei Jahren Zugang zu Medikamenten gegen Hepatitis C bekommen, teilte die WHO aus Anlass des Welt-Hepatitis-Gipfels im brasilianischen Sao Paulo mit.

Weitere 2,8 Millionen sind seit 2016 gegen Hepatitis B behandelt worden, in immer mehr Länder wurde zudem der Zugang zu Medikamenten verbessert, so die WHO. "Diese Ergebnisse nähren die Hoffnung, dass die Eliminierung von Hepatitis Realität werden kann", sagte Gottfried Hirnschall, der Leiter des HIV- und Hepatitis-Programms der Weltgesundheitsorganisation.

Noch weit vom Ziel entfernt

Hepatitis-Viren können Entzündungen der Leber hervorrufen und Krebs verursachen. In Deutschland sind nach Schätzungen bis zu eine Million Menschen infiziert, viele davon unbemerkt. Mit den neuen antiviralen Medikamenten ist zum Beispiel Hepatitis C zu 90 Prozent heilbar.

Trotzdem sterben bisher der WHO zufolge noch rund 1,3 Millionen Menschen jedes Jahr an einer der sechs Hepatitisformen, rund 325 Millionen Menschen seien erkrankt. Die Weltgemeinschaft hat es sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 Virushepatitis weitgehend zu eliminieren. "Wir sind noch weit von diesem Ziel entfernt" sagte der Präsident der Welt-Hepatitis-Allianz, Charles Gore. Er forderte, dass die finanziellen Anstrengungen in vielen Ländern intensiviert werden. (APA, dpa, 31.10.2017)