Filmproduzenten-Verband schließt Harvey Weinstein für immer aus

Nach Missbrauchsvorwürfen Dutzender Frauen – Weinstein wurde bereits von der Oscar-Akademie und dem Britischen Filminstitut (BFI) ausgeschlossen

Los Angeles – Der Film-Produzent Harvey Weinstein wird für immer aus dem renommierten US-Verband Producers Guild of America (PGA) ausgeschlossen. Dies gab die über 8.000 Mitglieder starke Produzenten-Vereinigung am Montag (Ortszeit) in Los Angeles bekannt.

Dieser bisher einmalige lebenslängliche Ausschluss eines Mitglieds sei die Folge der zahlreichen schweren Missbrauchsvorwürfe gegen Weinstein von Dutzenden Frauen, heißt es in der Mitteilung.

Selbst Mitgliedschaft aufgegeben

Der PGA-Verband hatte Mitte Oktober ein Ausschlussverfahren gegen den 65-Jährigen eingeleitet. Nach internen Regeln hatte Weinstein 15 Tage Zeit, sich zu dem Vorgang zu äußern. Er habe davon abgesehen und stattdessen selbst seine Mitgliedschaft aufgegeben, hieß es am Montag.

Weinstein wurde bereits von der Oscar-Akademie und dem Britischen Filminstitut (BFI) ausgeschlossen, nachdem sich zahlreiche Schauspielerinnen, Models und Mitarbeiterinnen des Hollywood-Moguls mit Vorwürfen von sexueller Belästigung bis hin zur Vergewaltigung an die Öffentlichkeit gewandt hatten. Weinstein bestreitet alle Vorwürfe von nicht einvernehmlichen Sex. (APA, 31.10.2017)