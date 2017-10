Beteiligter des Benghazi-Attentats festgenommen

Botschafter und drei weitere Amerikaner starben bei Anschlag 2012 – Trump machte dies im Wahlkampf Hillary Clinton zum Vorwurf

Benghazi/Washington – Das Weiße Haus hat die Festnahme eines Libyers bekanntgegeben, der 2012 an der Ermordung von vier Amerikanern im US-Konsulat in der Stadt Benghazi beteiligt gewesen sein soll. Der Mann solle unter US-Recht angeklagt werden, teilte US-Präsident Donald Trump am Montag mit.

Bei dem Attentat am 11. September 2012 waren der US-Botschafter in Libyen, Christopher Stevens, und drei weitere Amerikaner ums Leben gekommen. Trump und weite Teile der republikanischen Partei in den USA geben der damaligen Außenministerin Hillary Clinton eine Mitschuld. Clinton hatte damals die Verantwortung für Sicherheitsmängel übernommen.

Im Präsidentschaftswahlkampf 2016 wurden die Vorfälle von Benghazi regelmäßig als "Munition" gegen die demokratische Kandidatin Clinton genutzt. Trump selbst hatte Benghazi zu einem der Kernpunkte seiner Attacke gegen die damalige Wahlfavoritin gemacht. (APA, 30.10.2017)