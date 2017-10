Liefering bringt gegen Wacker knappe Führung über die Zeit

Innsbrucker fallen auf Platz vier zurück

Grödig – Der FC Liefering hat sich im Auftaktspiel der 16. Runde der Ersten Liga gegen Wacker Innsbruck mit 1:0 (1:0) durchgesetzt. Samuel Tetteh erzielte in Grödig in der 24. Minute den entscheidenden Treffer. Die Lieferinger schoben sich damit vorerst in der Tabelle an Wacker vorbei auf Rang drei. Die Runde wird am Dienstag mit den übrigen Partien abgeschlossen.

Tetteh belohnte Lieferings Vorstellung in der ersten Spielhälfte, nach Pass von Patson Daka traf das Ghanaer von der Strafraumgrenze. Nach Seitenwechsel kam Wacker aber auf, in der Schlussphase drückten die Tiroler vehement auf den Ausgleich. Dimitri Imbongo traf zunächst aus Abseitsposition (83.), in der Nachspielzeit scheiterte Zlatko Dedic aus kurzer Distanz dann an Lieferings Torhüter Carlos Coronel.

Für Wacker endete damit eine Serie von fünf ungeschlagenen Auswärtsspielen bei Liefering. Die letzten vier Duelle hatten die Innsbrucker für sich entschieden. (APA, 30.10.2017)

Erste Liga – 16. Runde:

Montag:

FC Liefering – Wacker Innsbruck 1:0 (1:0)

Tor: Tetteh (24.)

Dienstag:



SV Ried – TSV Hartberg 18.30 Uhr

WSG Wattens – SC Wr. Neustadt 18.30

Kapfenberger SV – FAC 18.30

Blau-Weiß Linz – SC Austria Lustenau 18.30