Deutsche Koalitionsverhandlungen: Digitalisierung und Bildung wichtige Themen

Verhandler: Festlegungen zu den Themen Bildung, Forschung und Digitalisierung als gute Grundlage für weitere Sondierungen

Die Unterhändler von Union, FDP und Grünen sehen in ihren Festlegungen zu den Themen Bildung, Forschung und Digitalisierung eine gute Grundlage für weitere Sondierungen. Ziel sei, dass Deutschland bei Forschung und Bildung weltweit führend sei, sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber am Montagabend am Rande der Verhandlungen. Er betonte, dass der gesamte Staat bis 2025 mehr als zehn Prozent der Wirtschaftsleistung für diesen Bereich ausgeben sollte. Bei der Digitalisierung stehe der Ausbau des Glasfasernetzes sowie der Mobilfunk der fünften Generation (5G) im Mittelpunkt. Wichtig für ländliche Regionen sei es, Funklöcher zu schließen.

Erste Grundlage für weitere Sondierungen

FDP-Generalsekretärin Nicola Beer sprach von einer "sehr konstruktiven, sehr aufgeräumten Arbeitsatmosphäre". Es sei eine erste Grundlage für weitere Sondierungen gelegt worden. Allerdings müsse etwa bei der Digitalisierung über die Finanzierung des Glasfaserausbaus noch geredet werden.

Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner sprach von einer Bildungsoffensive, die in allen Bereichen Verbesserungen bringen solle. Zudem könne eine Jamaika-Koalition "das Bündnis der digitalen Chancen" werden. Insgesamt sei der Pulverdampf vom vergangenen Donnerstag in den Gesprächen verflogen. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sagte, die Denkpause über das Wochenende habe gutgetan. (Reuters, 30.10.2017)