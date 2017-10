Zeitung: Fusion von T-Mobile US und Sprint geplatzt

Laut Wirtschaftsblatt "Nikkei" – Angeblich Uneinigkeit über künftige Eigentumsverhältnisse

Eine mögliche Fusion der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem US-Mobilfunkkonzern Sprint ist einem Zeitungsbericht zufolge vom Tisch. Der japanische Sprint-Großaktionär SoftBank werde der Deutschen Telekom vorschlagen, die Verhandlungen abzubrechen, berichtete das japanische Wirtschaftsblatt "Nikkei" am Montagabend.

Uneinigkeit über Eigentumsverhältnisse

Grund sei Uneinigkeit über die künftigen Eigentumsverhältnisse. Bei SoftBank, Sprint und T-Mobile waren zunächst keine Kommentare zu erhalten. T-Mobile US und Sprint sind die Nummer drei und vier auf dem US-Mobilfunkmarkt. Seit Wochen war in Medien über Fortschritte bei den Fusionsverhandlungen berichtet worden.

Aktien von T-Mobile US gaben in Folge des Nikkei-Berichts an den US-Börsen um rund 4,5 Prozent nach, Sprint verloren 7,5 Prozent. Papiere der Deutschen Telekom gaben im späten Frankfurter Handel 1,3 Prozent nach. (Reuters/APA, 30.10.2017)