Sony zeigt "The Last of Us 2": Nichts für schwache Nerven

Zweiter Einblick überrascht mit bisher unbekannten Charakteren

Sony hat im Rahmen der Paris Games Week einen ersten ausführlicheren Einblick in "The Last of Us Part 2" gegeben. Der neue Trailer unterstrich dabei den harten Tenor der Survival-Fortsetzung. Bereits zur Ankündigung des Spiels vor einem Jahr erklärte Entwickler Naughty Dog, dass es diesmal um "Hass" gehe und die Geschichte nichts für Zartbesaitete sein werde.

playstation eu Der neue Trailer zu "The Last of Us 2".

Neue Gesichter

Gleichzeitig überraschte das neue Video mit bislang unbekannten Protagonisten. Zu sehen ist in Mitten eines düsteren, verregneten Waldabschnitts ein Kampf zwischen einer Bande, einer vermeintlichen Heldin und zwei nicht weniger hart gesottenen Jugendlichen.

Naughty Dog wollte noch nicht näher auf die Szene eingehen und sagte in einer Aussendung, dass man schon gespannt auf die Theorien der Fans sei. Vermutlich wird man zu einem späteren Zeitpunkt noch verraten, wie sich dieser unerwartete zweite Einblick in die Geschichte von Joel und Ellie einfügt. Erwartet wird "The Last of Us Part 2" für 2018 oder 2019 und wird für PS4 umgesetzt. (zw, 30.10.2017)