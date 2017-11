TV- und Radiotipps für Mittwoch, 1. November

E.T. – Der Außerirdische, Mutter und Gendarm, Terra Mater: Der Schrei des Adlers, Mysterien von St. Stephan – Der unbekannte Dom, Last Knights – Die Ritter des 7. Ordens und Cemetery of Splendour

12.40 NACH HAUSE TELEFONIEREN

E.T. – Der Außerirdische (E.T. – The Extraterrestrial, USA 1982, Steven Spielberg) Eine Gruppe Außerirdischer landet in der Nähe von Los Angeles. Polizeiautos rasen in den nächtlichen Wald. Das Raumschiff startet zurück in den Weltraum. Nur E.T. schafft

den Abflug nicht. Allein und Licht jahre fern von zu Hause findet er in dem zehnjährigen Elliot (Henry Thomas) einen Freund. Ideale Feiertagsunterhaltung. Bis 14.30, ORF 1

foto: orf/universal Der kleine Elliot (Henry Thomas) radelt um sein Leben, um seinen Freund E.T. vor den Fängen der Nasa zu schützen. Gute Laune zum Feiertag serviert ORF 1 um 12.40 Uhr mit "E.T. – Der Außerirdische".

19.40 REPORTAGE

Re: Mutter und Gendarm – Frankreichs neue Reservisten Weil es an Personal fehlt, sollen Zivilisten per Crashkurs die Polizei unterstützen. Selbst Hausfrauen sind dabei. Bis 20.15, Arte

20.00 TRAUERARBEIT

FeierAbend: Mitten ins Herz Neun Jahre ist es her, seit sich der Vater der Schriftstellerin und Ex-Standard-Journalistin Saskia Jungnikl erschossen hatte. Jetzt erscheint ihr zweites Buch: Eine Reise ins Leben oder wie ich lernte, die Angst vorm Tod zu überwinden. Bis 20.15, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Der Schrei des Adlers Vom frischgeschlüpften Küken zum stattlichen König der Lüfte – ein Adlerjahr in den Alpen. Kaum zu glauben, aber der Steinadler erkennt eine laufende Maus aus zwei Kilometern Entfernung. Bis 22.05, Servus TV

20.15 ALLERHEILIGEN

Mysterien von St. Stephan – Der unbekannte Dom Das Wiener Wahrzeichen birgt noch eine Reihe von Überraschungen. Nicht zuletzt gibt auch der Namenspatron, der Heilige Stephanus, Rätsel auf. Um 21.15 Uhr folgt die Dokumentation Leben an magischen Orten – vom Glockner bis St. Stephan über Schauplätze, denen eine magische Anziehungskraft zugeschrieben wird. Bis 22.05, ORF 3

22.05 RITTERSPIELE

Last Knights – Die Ritter des 7. Ordens (USA 2015, Kazuaki Kiriya) Clive Owen gibt den Schwertkämpfer Raiden, der den Tod seines Herrn (Morgan Freeman als Lord Bartok) rächen möchte. Mit einer Schar treuer Krieger muss er zuerst eine Festung einnehmen. Bis 23.50, Servus TV

22.30 SCHNÜFFLER

Der Duft der Frauen (Scent of a Woman, USA 1992, Martin Brest) Ein letztes Mal will der blinde Zyniker Slade das Leben in vollen Zügen, Luxus und mit Frauen genießen, um sich dann selbst zu töten. Unfreiwilliger Begleiter ist Charlie, ein schüchterner und lebensunerfahrener Internatszögling. Al Pacino, Oscar-prämiert. Bis 1.35, ATV 2

22.45 MYSTERY-DRAMA

Cemetery of Splendour (TH/D/GB 2015, Apichatpong Weerasethakul) Thailändische Soldaten werden von einer mysteriösen Schlafkrankheit befallen. Sie werden in einer ehemaligen Schule untergebracht. Jenjira (Jenjira Pongpas Widner) übernimmt die Pflege des alleinstehenden Itt (Banlop Lomnoi). In den kurzen Wachphasen gehen sie essen und ins Kino. Von Geistern erfährt Jenjira, dass die Schlafkrankheit vom "Friedhof der Könige" unter der Schule ausgelöst wurde. Bis 0.40, Arte