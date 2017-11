Im Geiste Richard Feynmans

Physik-Lehrbuch zwischen Genialität und Unterhaltung

Seit sich in den 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts einer der größten Denker der Wissenschaft dazu entschloss, die Vorlesungen, die er für seine Studenten am California Institute of Technology gehalten hatte, in Buchform zu bringen, haben Generationen von Studierenden in den ersten Semestern des Physikstudiums einen treuen Begleiter: die Feynman Lectures of Physics.

Der spätere Nobelpreisträger, stets geistreiche Witzbold und bisweilen selbstbewusste Frauenheld verstand es in seinen Vorlesungen, die Physik in einer Art und Weise zu vermitteln, die eher als Unterhaltung denn als Anstrengung daherkommt.

Einladendes Nachschlagewerk

Mittlerweile sind die Feynman Lectures in Übersetzungen sämtlicher Sprachen erhältlich, im englischen Original frei im Web zugänglich und sogar als eigene App verfügbar. Doch während die Formate der physikalischen Gesamtdarstellung von klassischer Mechanik über Elektromagnetismus und Thermodynamik bis Quantenmechanik mit der Zeit Schritt gehalten haben, sind ihre Inhalte in die Jahre gekommen.

Diesen Befund nahmen die britischen Physiker Nicholas Manton (Cambridge University) und Nicholas Mee (Physiker und Direktor des Softwareunternehmens Virtual Image) zum Anlass, ihrer offenbar ungebrochenen Begeisterung für die Feynman Lectures Ausdruck zu verleihen, indem sie ein Lehrbuch geschrieben haben, das den aktuellen Forschungsstand ähnlich unterhaltsam wie Feynman vermittelt. Herausgekommen ist dabei ein einladendes Nachschlagewerk für Physikbegeisterte, die keine Angst vor ein wenig Mathematik haben. (trat, 2.11.2017)