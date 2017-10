Reformationstag: Die 95 Thesen des Martin Luther

foto: jens meyer

"Martin Luther im Habit des Augustinermönchs", gezeichnet 1520 von Lucas Cranach dem Älteren. Drei Jahre zuvor hat Luther seine 95 Thesen in einem Brief an den Erzbischof von Mainz und Magdeburg in Umlauf gebracht. Ob er sie an jenem 31. 10. 1517 auch tatsächlich am Tor der Schlosskirche zu Wittenberg angeschlagen hat, ist historisch umstritten.