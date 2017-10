Jamie Olivers neues Lokal in Wien hat eröffnet

In der Wiener Innenstadt eröffnete die erste deutschsprachige Filiale von Jamie's Italian

Lange wurde umgebaut, jetzt ist es endlich so weit: Jamie Oliver hat sein erstes Lokal in der Wiener Innenstadt eröffnet. Also eigentlich ist es eher Zoltán Roy Zsidai, der für die Eröffnung von Jamie's Italian verantwortlich zeichnet. Der ungarische Gastronom eröffnete erst im Vorjahr eine Dependance in Budapest.

Die Idee von Jamie Oliver ist, in seinen Restaurants gesunde und leistbare Küche anzubieten. Das Lokal am Wiener Stubentor ist die erste Filiale im deutschsprachigen Raum.

foto: jamie’s italian vienna Das Lokal bietet innen Platz für knapp 200 Gäste.

Auf zwei Etagen bietet das Lokal Platz für fast 200 Gäste. Auf der Karte stehen italienische Klassiker, die von Jamie Oliver – in gewohnter Manier – gepimpt wurden. In der Küche zieht David Svarc die Fäden, der unter anderem im Wiener Sofitel sowie dem Restaurant Tian kochte.

foto: jamie’s italian vienna Signature Dishes sind unter anderem Jamie's Italian Burger oder Prawn Linguine.

"Das Großartige an Jamie's Italian ist, wenn es wirklich gut und vor allem richtig läuft, dann fühlt man sich, als wäre man bei einem Freund zu Gast. Man muss sich nicht sonderlich anziehen, es ist egal, wie man hinkommt, man fühlt sich wohl und bekommt qualitativ hochwertiges Essen zu leistbaren Preisen. Ich glaube, dass Jamie's Italian in Wien wirklich gut funktionieren wird", sagt Jamie Oliver.

foto: jamie’s italian vienna Der ungarische Gastronom Zoltán Roy Zsidai betreibt Jamie's Italian in Wien.

Bereits Mitte Dezember eröffnet eine weitere Dependance von Jamie's Italian am Wiener Flughafen. Direkt neben dem heuer eröffneten Selbstbedienungsrestaurant Jamie's Deli im Terminal 3 kann man dann auch Italienisches vom Starkoch essen. Eine Bar soll ebenfalls am Flughafen folgen. Geplant ist die Eröffnung für Frühling 2018. (stra, 31.10.2017)

>>> Eine ausführliche Restaurantkritik folgt am 10. November im Rondo und online.

