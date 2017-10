Junges Minischwein in Wien ausgesetzt: Penelope in Tierschutzverein untergebracht

Laut Wiener Tierschutzverein ist es gesund und quietschfidel

Wien – Am Nationalfeiertag ist in Wien-Donaustadt ein Mini-Schwein in einer Kiste am Straßenrand ausgesetzt worden. Eine Frau entdeckte das Tier auf Höhe der Groß-Enzersdorfer Straße, sie verständigte die Tierrettung. Diese brachte das Schwein zum Wiener Tierschutzverein (WTV), wo es "Penelope" getauft wurde. Das wenige Monate alte Tier ist laut Angaben des WTV gesund und quietschfidel.

Sollte niemand mehr Anspruch auf "Penelope" erheben, kann das Schwein nach Ablauf der gesetzlichen Fristen zu erfahrenen Tierfreunden ziehen, informierte der WTV. Mini-Schweine sind wie ihre größeren Artgenossen sehr intelligente und aufgeweckte Tiere und daher auch als Haustiere beliebt. Dennoch haben die Zwergschweine ähnliche Bedürfnisse wie Hausschweine, was viele Menschen nach der Anschaffung doch überfordert. Sie dürfen keinesfalls nur in der Wohnung gehalten werden, für eine artgerechte Haltung sind ein Zugang ins Freie sowie ein Platz zum Suhlen wichtig – ebenso wie die zumindest paarweise Haltung. Werden Mini-Schweine alleine gehalten, sind laut WTV Auffälligkeiten wie aggressives Verhalten nicht selten. (APA, 30.10.2017)