Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen

Wien – Eine Frau ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Wien-Favoriten getötet worden. Der Unfall passierte gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Diskonters in der Gußriegelstraße.

Die Frau wurde von einem Lkw erfasst und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Ihre Identität war vorerst unklar, das Verkehrsunfallkommando der Polizei war am Nachmittag noch an Ort und Stelle. (APA, 30.10.2017)