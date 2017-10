Trumps Ex-Wahlkampfmanager Manafort wegen Verschwörung gegen die USA angeklagt

Auch Rick Gates, früherer Geschäftspartner des Präsidentenvertrauten, soll sich wegen russischer Einflussnahme auf den US-Wahlkampf den Behörden stellen

Washington – Donald Trumps früherer Wahlkampfmanager Paul Manafort ist in den Ermittlungen um die Russland-Affäre wegen Verschwörung gegen die USA und des Verdachts der Geldwäsche angeklagt worden. Er stellte sich am Montagmorgen in Washington der Bundespolizei FBI, wie diese der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. CNN zeigte Bilder, wie Manafort in Begleitung eines Anwalts das FBI-Gebäude betritt. Laut "New York Times" kam Manafort damit einer offiziellen Aufforderung der Behörden nach.

Die von einem Geschworenengericht erhobene Anklage umfasse zwölf Punkte, zu denen auch Falschaussagen und das Verbergen von ausländischen Bankkonten gehören, sagte ein Sprecher von Sonderermittler Robert Mueller am Montag. In der Affäre geht es um den Verdacht einer illegalen Zusammenarbeit zwischen Trumps Wahlkampfteam und der russischen Regierung während des US-Präsidentschaftswahlkampfs 2016.



Manaforts Festnahme gilt als bedeutende Eskalation der Mueller-Ermittlungen. Der FBI-Sonderermittler geht seit längerem dem Vorwurf russischer Einflussnahme auf die US-Präsidentenwahl nach. Es wird spekuliert, dass das FBI den Ex-Wahlkampfmanager dazu bewegen könnte, im Gegenzug zu Strafmilderung Informationen in der Russland-Affäre preiszugeben.

Der "New York Times" zufolge wird neben Manafort auch dessen früherer Geschäftspartner Rick Gates angeklagt. Er könnte im Verdacht stehen, eine Rolle bei der Einrichtung von Scheinfirmen auf Zypern gespielt zu haben, über die Manafort Geld von Politikern und Geschäftsleuten aus Osteuropa bezogen haben soll. (red, APA, 30.10.2017)