Trumps Ex-Wahlkampfmanager Paul Manafort stellt sich dem FBI

Auch Rick Gates, früherer Geschäftspartner des Präsidentenvertrauten, soll sich den Behörden stellen

Washington – In der Affäre um eine mutmaßliche Einflussnahme Russlands auf den US-Präsidentschaftswahlkampf stellt sich der frühere Wahlkampfmanager von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, dem FBI.

Manafort traf an Montagmorgen an der FBI-Außenstelle in Washington ein. Der "New York Times" zufolge ist auch Manaforts früherer Geschäftspartner Rick Gates aufgefordert worden, sich zu stellen.

Video of Paul Manafort walking into FBI field office in DC PO-17MO pic.twitter.com/WWfDlmcqw3 — CNN Newsource (@CNNNewsource) October 30, 2017

US-Geheimdienste waren in einem im Januar veröffentlichten Bericht zu dem Schluss gekommen, der russische Präsident Wladimir Putin habe eine Beeinflussung des US-Wahlkampfs zugunsten Trumps angeordnet. Russland hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Insider hatten am Freitag gesagt, es gebe erste Anklagen in der Russland-Affäre. CNN hatte berichtet, am Montag könne es erste Festnahmen geben. (Reuters, 30.10.2017)