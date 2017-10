Die Filmstarts der Woche

foto: constantin film

Gauguin (F 2017, 101 min)

Regie: Edouard Deluc

Mit: Vincent Cassel, Pernille Bergendorff, Tuhei Adams, Malik Zidi, Pua-Tai Hikutini

Paul Gauguin fühlt sich und seine Kunst unverstanden. Er lässt Frau und seine Kinder in Paris und reist in sein selbsterwähltes Exil nach Polynesien. Auf der Südsee-Insel lernt Gauguin die 13-jährige Einheimische Tehura kennen, die er zu seiner Geliebten und Muse macht. Auch seine Bildsprache wird farbiger und erneuert sich. Doch das erhoffte Paradies und Glück findet Gauguin auch hier nicht. In seiner Filmbiografie mit Vincent Cassel als Gauguin konzentriert sich der französische Regisseur Edouard Deluc auf den ersten Südsee-Aufenthalt des Malers.