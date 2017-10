Heute Entscheidung über neuen Teamchef

Das ÖFB-Präsidium tagt in Wien und wird über die präsentierten Kandidaten abstimmen. Gegen 18.30 Uhr wird Präsident Windtner den Namen des Nachfolgers von Marcel Koller verkünden

Wien – Die Suche nach dem neuen österreichischen Fußball-Teamchef geht am Montagabend zu Ende. Um etwa 18.30 Uhr wird ÖFB-Präsident Leo Windtner im Hotel Hilton Vienna Danube bekanntgeben, wer die Nachfolge des scheidenden Marcel Koller antritt.

Als Favorit gilt Sturm-Graz-Trainer Franco Foda, weitere Kandidaten sind Austria-Coach Thorsten Fink sowie Österreichs Rekordteamspieler und Ex-US-Teamchefassistent Andreas Herzog. Zuletzt wurde auch der ehemalige Schalke-Betreuer Markus Weinzierl als Außenseiter ins Spiel gebracht.

Die Präsentation des Neuen erfolgt dann am im Rahmen einer Pressekonferenz. Zwei Tage später nominiert dieser bereits seinen Kader für das Testspiel am 14. November im Happel-Stadion gegen Uruguay. Ab 6. November steht ein knapp einwöchiges Trainingslager des Teams in Marbella auf dem Programm. Sollte Foda das Rennen machen, wäre er der erste Deutsche in dieser Position.

Personeller Kahlschlag

Mit der Bestellung des neuen Nationaltrainers hofft der ÖFB jedenfalls, nach den turbulenten vergangenen Wochen wieder einigermaßen zur Ruhe zu kommen. Auf einer Präsidiumssitzung am 15. September in Gmunden war, nach dem Verspielen der letzten realistischen Chance auf eine WM-Teilnahme, die Nicht-Verlängerung mit Koller beschlossen wurde.

Präsident Windtner hätte sich damals die Option einer weiteren Zusammenarbeit mit Koller gerne offengehalten, wurde aber überstimmt – genauso wie wenig später bei der Trennung von Sportdirektor Willi Ruttensteiner, als dessen Nachfolger Peter Schöttel präsentiert wurde. Unglückliche öffentliche Wortmeldungen von Präsidiumsmitgliedern zeichneten in der Öffentlichkeit ein unvorteilhaftes Bild des Verbandes und lösten verärgerte Reaktionen von Teamspielern wie Julian Baumgartlinger, Marc Janko oder Marko Arnautovic aus.

Schöttels erste Aufgabe als Sportdirektor war nun die Kandidatensuche. Am 13 Oktober legte er einer Task Force, bestehend aus Windtner, Bundesliga-Vizepräsident Markus Kraetschmer, ÖFB-Generalsekretär Thomas Holler und ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold eine Liste mit potenziellen Kandidaten vor. Kraetschmer schied jüngst wegen seiner Funktion als Austria-Vorstand und des Kandidaten-Status' von Fink aus dem Gremium aus und wurde durch Liga-Präsident Hans Rinner ersetzt.

Die Entscheider

Das Vorschlagsrecht für den neuen Teamchef liegt bei Windtner, der allerdings den Sanktus des Präsidiums benötigt. Stimmberechtigt sind neben dem ÖFB-Chef die drei Liga-Vertreter Rinner, Kraetschmer und Erwin Fuchs sowie die Landespräsidenten Herbert Hübel (Salzburg), Josef Geisler (Tirol), Robert Sedlacek (Wien), Wolfgang Bartosch (Steiermark), Johann Gartner (Niederösterreich), Gerhard Götschhofer (Oberösterreich), Gerhard Milletich (Burgenland), Horst Lumper (Vorarlberg) und Klaus Mitterdorfer (Kärnten). (APA, red – 30.10. 2017)