Unter anderem 33 Pflanzen und 66 Setzlinge sichergestellt

Vomp – Die Tiroler Polizei hat am Sonntag in einer Wohnung in Vomp (Bezirk Schwaz) eine Indoor-Cannabisplantage ausgehoben. Dabei wurden insgesamt 33 Pflanzen, 66 Setzlinge sowie konsumfertiges Marihuana sichergestellt, teilte die Exekutive mit.

Die Pflanzen hätten laut Polizei eine Menge von rund 800 Gramm Marihuana ergeben. Der 57-jährige Bewohner wird angezeigt. (APA, 30.10.2017)