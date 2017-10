Airbnb-Vermieter sollen Gast ermordet haben

36-jähriger Airbnb-Nutzer wurde ermordet, als er frühzeitig abreisen wollte – Plattform nun unter Druck

Bei Fremden schlafen, um sich das Geld für ein Hotel zu sparen und vielleicht neue Leute kennenzulernen: Das ist das Konzept von Airbnb, das nun abermals in die Kritik gerät. So sollen drei Airbnb-Gastgeber einen Nutzer der Plattform ermordet haben. Das berichten australische Medien. Der 36-jährige Gast soll seinen Freunden mitgeteilt haben, die Unterkunft wegen "unangenehmer Stimmung" verlassen zu wollen. Wenig später wurde er ermordet. Laut Staatsanwaltschaft soll er auch vergewaltigt worden sein.

Schlechte Bewertungen

Die drei Männer, die langfristig in dem Haus gewohnt haben, befinden sich nun in Haft. Auf Airbnb soll die Unterkunft zuvor schlecht bewertet worden sein. Nutzer berichteten davon, dass man das angebotene Zimmer nicht zusperren konnte oder sie ihre Wertgegenstände "verloren" hätten. Ein Nutzer schrieb, es sei klüger, sich die Hand zu zertrümmern, um in einem Krankenhaus übernachten zu können, als in dieser Unterkunft unterzukommen.

Airbnb kooperiert mit Behörden

Airbnb hat angekündigt, mit der Staatsanwaltschaft zu kooperieren. Die "horrende Tat" widerspreche "allem, wofür Airbnb steht". Die Unterkunft sei nicht mehr auf der Plattform verfügbar. (red, 30.10.2017)