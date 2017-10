Erstmals Frau Vize in Irans Ölministerium

Die 55-jährige Marsieh Schah-Daei hat in Kanada studiert und bisher die Abteilung für Petrochemie im Ölministerium geleitet

Teheran – Zum ersten Mal in der iranischen Geschichte wird eine Frau die Nummer zwei im Ölministerium. Minister Bidschan Namdar Sanganeh ernannte die 55-jährige Marsieh Schah-Daei zu seiner Stellvertreterin, wie örtliche Medien am Montag berichteten. Die in Kanada graduierte Chemikerin leitete bisher die Abteilung für Petrochemie im Ölministerium. Für den Iran ist der Ölexport immer noch die wichtigste Einkommensquelle. Das Ministerium hat dementsprechend eine hohe strategische Bedeutung.

Nach seiner Wiederwahl im Mai hatte Präsident Hassan Ruhani Frauen zunächst Ministerposten versprochen. Letztendlich war aber im August keine einzige Frau in seinem neuen Kabinett. Laut Ruhani sollten Frauen jedoch in anderen Spitzenpositionen eingesetzt werden.

Drei weitere Frauen in Spitzenpositionen

Neben Schah-Daei im Ölministerium gibt es bis jetzt nur drei weitere Frauen in ähnlichen Spitzenpositionen. Massumeh Ebtekar und Laja Dschonejdi sind Vizepräsidentinnen und zuständig für die Ressorts Frauen und Familie sowie die Rechtsabteilung. Zudem ernannte der Präsident seine enge Vertraute Schahindocht Mollawerdi zur Leiterin der Abteilung für Bürgerrechte. (APA, 30.10.2017)