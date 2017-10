Bern baut mit Sieg gegen Sion Vorsprung aus

Bern – Trainer Adi Hütter hat mit seinen Young Boys Bern den Vorsprung an der Tabellenspitze der Schweizer Fußballmeisterschaft weiter ausgebaut. Während der Titelverteidiger und erste Verfolger Basel am Samstag beim FC Zürich über ein 1:1 nicht hinausgekommen war, feierte YB am Sonntag gegen Sion einen 5:1-Heimsieg und liegt nach 13 Runden bereits acht Punkte vor dem großen Rivalen. (APA, 29.10.2017)