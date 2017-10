Auch zweites Kärntner Saison-Derby an KAC

Knapper 1:0-Heimerfolg, Graz schlägt Znojmo

Klagenfurt/Graz – Der KAC hat auch das zweite Kärntner-Derby der Saison in der Erste Bank Eishockey Liga für sich entschieden. Die Klagenfurter bezwangen den VSV am Sonntag vor Heimpublikum hauchdünn 1:0. Das Goldtor gelang Thomas Koch bereits in der dritten Minute. Im zweiten Sonntagspiel besiegten die Graz 99ers Znojmo zu Hause mit 4:2.

Im 319. Lokalduell war der KAC über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft. Nach der schnellen Führung durch Koch, dem bereits sein 23. Derby-Tor gelang, ließ der mit dem Selbstvertrauen von drei Siegen in Serie ausgestattete Vizemeister aber die nötige Effizienz vor dem Tor vermissen. Die Gäste aus Villach scheiterten ihrerseits bei einem Penalty durch Rückkehrer Sam Labrecque und zweimal mit Stangentreffern nur knapp.

Während sich der KAC auf Rang drei verbesserte, rutschte der VSV auf Rang neun zurück. Die Grazer kamen gegen Znojmo zum ersten Erfolg nach zuvor drei Niederlagen in Serie und rückten auf Rang sechs nach vor. Die 99ers legten gegen Znojmo nach 0:1-Rückstand ein furioses Mitteldrittel mit vier Toren hin und brachten den Vorsprung danach sicher über die Zeit. (APA, 29.10.2017)

EBEL-Ergebnisse, 16. Runde

KAC – VSV 1:0 (1:0,0:0,0:0). Klagenfurt, 4.950.

Tor: Koch (3.). Strafminuten: 6 bzw. 12

Moser Medical Graz 99ers – HC Znojmo 4:2 (0:1,4:0,0:1). Graz, 1.300.

Tore: Ograjensek (21./PP), Iberer (22.), Zierer (26.), McLean (36./PP) bzw. Guman (13.), Yellow Horn (44.). Strafminuten: 8 bzw. 10.