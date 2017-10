Pannonische Bürgermeisterwahl: Neusiedl ist nun errötet

Nach Stichwahlen in 19 Gemeinden liegen SPÖ und ÖVP gleichauf oder – je nach Rechnung – fast gleichauf. In Jennerdorf schlug der Wirtschaftbund den ÖAAB

Das Burgenland hat nun mit der sonntägigen Bürgermeister-Stichwahl seine Kommunen für die nächsten fünf Jahre neu aufgestellt. Viele gute Gründe sprechen dafür, dass es so, wie es geschehen ist, auch seine wohlabgewogene Ordnung hat. Dass die Parteien in Eisenstadt sich diese Ordnung jeweils zu der ihren rechnen, gehört aber auch zum guten Nachwahlbrauch dazu.

Die ÖVP sieht sich nun – lässt Landeschef Thomas Steiner wissen – auf "Augenhöhe mit der SPÖ". Man habe, so wie die Roten, nun 83 Bürgermeister (gegenüber 79 zuletzt 2012). Die Landeswahlbehörde kommt auf nur 82. Die allerdings – so Landesgeschäftsführer Christoph Wolf – zähle den Listenbürgermeister von Rohr, Gernot Kremsner, nicht dazu, der sich selber aber eindeutig zur ÖVP zähle.

Schmerzhafte Niederlagen

Die SPÖ, soviel ist jedenfalls klar, hat vier Bürgermeister verloren – darunter schmerzhafte wie in Steinbrunn/Štikapron oder St. Andrä am Zicksee. Dafür hat sie die Herausforderung durch den Landes-Koaltionpartner abgewehrt. In Loipersbach – immerhin die Heimatgemeinde des blauen Niessl-Vize Johann Tschürtz – setzte sich der rote Amtsinhaber, Erhard Aminger, deutlich durch

Ebenfalls abgewehrt wurde der schwarze Altbürgermeister Werner Falb-Meixner in Zurndorf. Dort setzte sich der rote Werner Friedl neuerlich durch.

Jubilieren lässt die SPÖ das Ergebnis von Neusiedl am See. Die seit jeher schwarze Gemeinde – zweitgrößte Stadt des Burgenlandes – kam durch ein veritables Finanzdesaster in die Bredouille. Der statt dem alten Kurt Lentsch ins Bürgermeisterrennen geschickte Thomas Halbritter konnte mit seinem Motto "Neustart" zu wenigie Neusiedler überzeugen. Elisabeth Böhm kam auf deutliche 53,6 Prozent.

Schwarz-schwarzes Duell

Ungewiss dagegen, ob sich die ÖVP über Jennerdorf nun freuen oder ärgern soll. Dort erklomm Reinhard Deutsch mit 53,2 Prozent den Bürgermeistersessel, von dem der amtierende Bernhard Hirczy gestoßen wurde. Deutsch steht einer Liste vor, die sich JES nennt. Seine politische Heimat ist allerdings der VP-Wirtschaftsbund. Hirczy ist burgenländischer ÖAAB-Obmann. Der sagt, seinem beinahe parteifreundschaftlichen Nachfolger gratulieren: "Es wollte diesmal nicht sein und ich werde das zur Kenntnis nehmen." (Wolfgang Weisgram, 29. 10. 2017)