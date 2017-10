2:0 – Sturm bläst Wolfsberg den Marsch

Wie erwartet, dominierte Sturm, das mit einer defensiven Dreierkette agierte, vor rund 4.500 Zuschauern die Windlotterie. Die Partie bot aber nicht zuletzt wegen der widrigen Bedingungen in erster Linie Kampf und Stückwerk. Gerade der sonst auf hohe Bälle abonnierte WAC hatte in der ersten Hälfte gegen die Windrichtung schwer zu kämpfen, gab bis zur Pause auch keinen einzigen ernstzunehmenden Torschuss ab. Wenige Minuten musste zudem der verletzte Gerald Nutz ausgewechselt werden. Sturm war zumindest um Spielkultur bemüht.

Der WAC konnte sich für das blamable Cup-Aus bei Viertligist Wimpassing nicht rehabilitieren und kassierte die vierte Niederlage in den jüngsten fünf Partien und kassierte dabei 13 Gegentore. Sieben Partien in Folge ist der Tabellenachte nun schon ohne Sieg.

Wolfsberg – Mit einem 2:0-(0:0)-Erfolg in Wolfsberg hat sich Sturm Graz im abschließenden Sonntagsspiel der 13. Runde die Führung in der Fußball-Bundesliga zurück geholt. Beim möglichen Abschiedsspiel von Teamchef-Kandidat Franco Foda schossen Deni Alar (57.) und Philipp Huspek (70.) die Gäste zum vierten Sieg en suite, Alar schloss mit seinem neunten Treffer in der Torschützenliste zum führenden Munas Dabbur auf.

Stimmen:

Heimo Pfeifenberger (WAC-Trainer): "In der ersten Hälfte war es von der Defensive her o.k. Der Knackpunkt war das 0:1, nach dem 0:2 haben wir keine Gegenwehr mehr gezeigt, konnten nicht mehr nachsetzen. Sturm war handlungsschneller und robuster."

Franco Foda (Sturm-Trainer): "Ich bin zufrieden mit dem Sieg. Mit der ersten Hälfte war ich nicht so zufrieden, da haben wir zu statisch gespielt und waren nicht zwingend genug, der WAC hat das auch gut verteidigt. Ich habe in der Pause gesagt, dass wir das Spiel mehr nach vorne verlagern müssen. Es waren extrem schwierige Bedingungen vor allem in der ersten Hälfte. Ich gehe davon aus, dass ich im nächsten Spiel gegen Rapid an der Seitenlinie stehe."