Verkauf der Airberlin-Tochter Belair ist endgültig gescheitert

Rund 220 Mitarbeiter verlieren ihre Stellen, ausstehende Löhne sollen aber noch ausgezahlt werden

Zürich – Die Liquidierung der Schweizer Airberlin-Tochter Belair ist nun beschlossene Sache. Rund 220 Mitarbeiter verlieren ihre Stellen. Ein Verkauf der Belair sei aus "insolvenzrechtlichen Gründen" nicht möglich, sagte der Belair-Verwaltungsratspräsident Christof Zuber am Sonntag. Er bestätigte zugleich verschiedene Medienberichte vom gleichen Tag.

Den Mitarbeitern sollen ausstehende Löhne und Gelder aus einem Sozialplan von insgesamt 7,5 Millionen Franken (6,45 Millionen Euro) ausgezahlt werden. Voraussetzung sei jedoch, dass Airberlin die Finanzierung übernehme, so Zuber. Er hatte laut Medienberichten die Belegschaft bereits am Freitag in einem internen Memo über die geordnete Stilllegung informiert.

Laut Zuber hatten die Investoren SBC und Inavia bereits ein konkretes Übernahmeangebot und Fortführungskonzept vorgelegt. Die Verantwortlichen von Air Berlin gaben dann aber "insolvenzrechtliche Gründe" an, der einen Verkauf unmöglich mache. Geplant war, den Namen Belair wieder aufleben zu lassen und mit einem Airbus A320 die Strecke Zürich-Pristina für ein Tourismusunternehmen zu bedienen.

Belair ist seit 2009 vollständig im Besitz der Air Berlin, die seit Mitte August pleite ist und ihren Flugbetrieb inzwischen eingestellt hat. Die deutsche Fluglinie verfolgte einen Expansionskurs, der 2015 in einem Rekordverlust mündete. Belair ist ursprünglich aus der Ferienfluglinie des Migros-Reiseveranstalters Hotelplan hervorgegangen. (APA, 29.10.2017)