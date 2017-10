Gregoritsch-Doppelpack bei 3:0 in Bremen

ÖFB-Teamstürmer erzielte in jüngsten drei Ligaspielen für Augsburg vier Treffer – Bremen weiter sieglos

Bremen – ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch präsentiert sich in der deutschen Fußball-Bundesliga weiter in Torlaune. Beim 3:0-Sieg seines FC Augsburg am Sonntag bei Werder Bremen traf der 23-jährige Steirer im Doppelpack (40., 61.). In den vergangenen drei Ligaspielen hat Gregoritsch damit vier Tore für die Augsburger erzielt. Es ist seine erste drei Partien andauernde Torserie in Deutschland.

Mit fünf Ligatreffern ist Gregoritsch nun gemeinsam mit dem Isländer Alfred Finnbogason Augsburgs bester Saisontorschütze. Der Grazer stellte nach einer Flanke von Philipp Max auf 1:0, nach Seitenwechsel besorgte er aus einem Konter den Endstand. Dazwischen hatte auch Finnbogason per Elfmeter getroffen (45.+2). Augsburg schob sich auf Tabellenplatz neun.

Bremen dürfte Gregoritsch besonders liegen. Gegen Werder erzielte er in fünf Ligaspielen seiner Karriere bereits sechs Treffer. "Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber es macht Spaß und tut gut", erklärte der fünffache Internationale auf Sky. "Ich bin froh, dass ich der Mannschaft geholfen habe." ÖFB-Teamkollege Kevin Danso spielte in der Innenverteidigung durch, Martin Hinteregger fehlte nach seiner Sprunggelenks-Operation.

Bremen war erneut auf verlorenem Posten. Die Werderaner sind nach elf Runden weiter sieglos. Zwei Punkte fehlen dem Vorletzten auf den Relegationsplatz, der Vorsprung auf Schlusslicht Köln beträgt drei Zähler. Trainer Alexander Nouri gerät zusehends in Bedrängnis, auch Kapitän Zlatko Junuzovic kritisierte die schwache Vorstellung.

"Nach so vielen Jahren Abstiegskampf sollte das schon jeder realisieren, in welcher Situation wir stecken", betonte Junuzovic. "Dass uns da keiner rausreißen wird außer wir selbst, spricht auch für sich." Junuzovic spielte im offensiven Mittelfeld durch, Landsmann Florian Kainz wurde zur Pause eingewechselt. (APA, 29.10.2017)