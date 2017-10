TV- und Radiotipps für Montag, 30. Oktober

Spielberg-Klassiker "Duell", "Kulturmontag" mit Elfriede Jelineks Stück über Donald Trump, "Pro und Contra" über das Comeback von Schwarz-Blau

17.40 KRIMI

Columbo: Schritte aus dem Schatten (Lady in Waiting, USA 1971, Norman Lloyd) Beth Chadwick (Susan Clark) und Peter Hamilton (Leslie Nielsen) wollen heiraten. Doch Beths kontrollsüchtiger Bruder legt sich dagegen quer – und muss deshalb dran glauben. Inspektor Columbo (Peter Falk) ermittelt und zweifelt bald an Beths Unschuld. Bis 18.35, ZDF neo

18.30 MAGAZIN

Heute konkret Eine Kärntnerin kämpft gegen ihren Nachbarn, der zweimal pro Jahr großflächig Glyphosat versprüht. Es ist eine Pfarre, die das Pflanzengift auf dem Friedhof einsetzt. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Profi im Abseits Der Fußballer Änis Ben-Hatira war ein Star und wurde auch für sein Engagement für die Integration ausgezeichnet. Doch wegen seiner Spenden für den muslimischen Hilfsverein Ansaar International musste er viel Kritik einstecken und die Deutsche Bundesliga verlassen – der deutsche Verfassungsschutz schätzt den Verein als extrem salafistisch ein. Bis 20.15, Arte

20.15 ZAUBEREI

Harry Potter und der Gefangene von Askaban (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, USA/GB 2004, Alfonso Cuarón) Ein Häftling ist aus dem Zauberergefängnis Askaban ausgebrochen – und auf dem Weg zu Harry. Die Begegnung enthüllt für den kleinen Zauberer bisher Unbekanntes über seine Familiengeschichte. Bis 23.00, ATV

movieclips

20.15 THRILLER

Duell (Duel, USA 1971, Steven Spielberg) Spielbergs erster Film zelebriert Spannung als pure Formel, bringt Actionkino auf den Begriff: eine Überlandstraße, ein Autofahrer (Dennis Weaver), verfolgt von einem Sattelschlepper. Motiv für die einzige Reaktion, die im Kino zählt: in Bewegung bleiben. Bis 21.40, Arte

movieclips trailer vault

23.15 MAGAZIN

Kulturmontag Themen bei Clarissa Stadler: 1) Der Autor Maurice Philip Remy will mit dem Buch Der Fall Gurlitt die Wahrheit über die Raubkunstsammlung ans Licht bringen, er ist zu Gast im Studio. 2) Elfriede Jelinek hat sich mit ihrem Stück Am Königsweg mit dem US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump auseinandergesetzt. Es wird am Hamburger Schauspielhaus uraufgeführt. 3) Oktoberrevolution – Wie geht das offizielle Russland damit um? Bis 0.15, ORF 2

22.30 TALK

Pro und Contra: Comeback von Schwarz-Blau – Wird das Land komplett umgekrempelt? Bei Corinna Milborn diskutieren zur wahrscheinlichsten Koalitionsvariante: Daniel Kapp (Kommunikationsberater), Wilhelm Brauneder (ehem. FPÖ-Politiker), Robert Misik (Kern-Biograf), Nina Hoppe (Journalistin), Sebastian Bohrn Mena (Liste Pilz). Bis 23.30, Puls 4