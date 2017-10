Google lokalisiert Suchergebnisse unabhängig von Domain

Früher konnten Länderergebnisse etwa durch den Besuch von .de- oder .ru-Adressen erreicht werden

Google wird künftig alle Ergebnisse auf den Standort des Nutzers zuschneiden. Bislang konnten etwa Ergebnisse für einzelne Länder erreicht werden, indem die jeweilige Google-Version mit der landestypischen Domain angesurft wurde. Aber auch auf Google.de erhalten Nutzer künftig Resultate für Wien, wenn sie etwa aus der österreichischen Hauptstadt darauf zugreifen.

Suchverhalten



Die Änderung sei auf das Suchverhalten der Nutzer zurückzuführen, heißt es bei Google. So gewinnen ortsabhängige Anfragen zusehends an Relevanz. Nutzer können allerdings in den Einstellungen einen anderen Standort auswählen und so die Ergebnisse auf den gewünschten Ort zuschneiden. (red, 29.10.2017)