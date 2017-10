Pouille mit glattem Sieg über Tsonga zum Wien-Triumph

Im französischen Duell setzt sich Pouille mit einer starken Leistung gegen Routinier Tsonga in zwei Sätzen durch

Wien – Der Gewinner des mit 2,62 Millionen Euro dotierten Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle heißt Lucas Pouille. Der 23-Jährige besiegte seinen Landsmann Jo-Wilfried Tsonga im ersten rein-französischen Endspiel in Wien sicher nach nur 71 Minuten mit 6:1,6:4 und holte seinen dritten Saison-Titel nach Budapest und Stuttgart.

Ofner-Bezwinger Pouille, der sich über einen Siegerscheck in Höhe von 438.505 Euro brutto freuen kann, hat damit als erster Spieler auf der ATP-Tour in diesem Jahr Events auf drei verschiedenen Belägen gewonnen. Budapest wird auf Sand, Stuttgart auf Rasen ausgetragen. Es ist sein erster Titel auf ATP-500-Niveau. Für den 32-jährigen Tsonga war es nach dem Titel vor einer Woche in Antwerpen das zweite Finale en suite und sein drittes Wien-Finale nach 2011 (Sieg) und 2016. (APA, red, 29.10.2017)