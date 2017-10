Wozniacki triumphierte erstmals bei WTA-Finals

6:4,6:4-Finalerfolg über Venus Williams

Singapur – Caroline Wozniacki hat sich im Duell zweier früherer Weltranglisten-Ersten den Titel bei den WTA-Finals in Singapur gesichert. Die 27-jährige Dänin holte sich im Endspiel des Turniers der acht besten Spielerinnen des Jahres gegen Venus Williams mit 6:4,6:4 erstmals den Titel. Es war der erste Erfolg Wozniackis im achten Antreten gegen die zehn Jahre ältere US-Amerikanerin.

Venus Williams verpasste auch in ihrem dritten Endspiel in dieser Saison den Sieg. Bereits bei den Australian Open (gegen ihre Schwester Serena) sowie in Wimbledon (gegen die Spanierin Garbine Muguruza) hatte sie sich geschlagen geben müssen. Williams hatte die WTA-Finals 2008 gewonnen. (APA, 29.10.2017)