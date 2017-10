Mehrheit der Katalonen für Neuwahlen, Separatisten könnten Mehrheit verlieren

Regionalregierung sieht sich weiterhin im Amt, Madrid ordnete Neuwahlen für 21. Dezember an

Barcelona/Madrid – Der von der Zentralregierung in Madrid abgesetzte katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont ist nach den Worten seines Stellvertreters auch weiterhin der "Präsident Kataloniens". Puigdemont "ist und wird Präsident des Landes bleiben" und weise den "Staatsstreich" Madrids zurück, schrieb Vizepräsident Oriol Junqueras in einem Beitrag für die katalanische Zeitung "El Punt Avui". Der Beitrag ist mit "Vizepräsident der Regierung Kataloniens" unterzeichnet.

Am Sonntag sind in der katalanischen Regionalhauptstadt Barcelona tausende Gegner einer Loslösung von Spanien auf die Straße gegangen. Unter "Viva España"-Rufen versammelten sich die Menschen am Vormittag im Stadtzentrum und schwenkten spanische Flaggen.

Neuwahlen am 21. Dezember

Madrid hatte nach der Unabhängigkeitserklärung die Zwangsverwaltung Kataloniens beschlossen und eingeleitet. Mit einer Bekanntmachung im Amtsblatt wurden Puigdemont und sein Vize Junqueras am Samstag offiziell abgesetzt. Die spanische Vizeregierungschefin Soraya Saenz de Santamaria übernahm die Kontrolle über die Verwaltung in Katalonien. Auch der katalanische Polizeichef Josep Lluis Trapero wurde für abgesetzt erklärt.

Bereits am Freitag hatte der spanische Regierungschef Mariano Rajoy Puigdemont und seine Regierung ihres Amtes enthoben. Zudem kündigte Rajoy die Absetzung der katalanischen Regierungsvertreter in Madrid und Brüssel sowie die Schließung der katalanischen Vertretungen weltweit an, ausgenommen in Brüssel. Für den 21. Dezember setzte die Zentralregierung in Madrid Neuwahlen in Katalonien an.

Umfrage: Mehrheit für Neuwahlen

Laut einer Umfrage der spanischen Tageszeitung "El Pais" befürwortet die Mehrheit der Katalanen Neuwahlen, um wieder zur politischen und gesellschaftlichen Normalität zurückzugehen. Laut der repräsentativen Umfrage des renommierten Meinungsforschungsinstituts Metroscopia sprachen sich bereits vor den von der spanischen Zentralregierung am Freitag angekündigten Neuwahlen in Katalonien 53 Prozent der Befragten ebenfalls dafür aus.

Sogar ein Drittel der Unterstützer von Kataloniens separatistischem, von Madrid mittlerweile abgesetztem Ministerpräsidenten Carles Puigdemont sind dafür. 43 Prozent lehnten Wahlen zur Lösung des derzeitigen Konflikts ab.

Separatistische Parteien könnten Mehrheit verlieren

Würde bereits heute gewählt werden, könnten die separatistischen Parteien im katalanischen Regionalparlament sogar ihre bisherige Mehrheit verlieren. Laut einer am Sonntag von der Zeitung "El Mundo" veröffentlichten Umfrage, würden die separatistischen Linksrepublikaner (ERC), Puigdemonts Nationalisten PDeCAT und die linksradikale CUP sieben Sitze verlieren und nur noch auf 65 Abgeordnete kommen. Damit hätten sie drei Sitze zu wenig, um auf eine regierungsfähige Mehrheit von 68 zu kommen.

Belgisches Asyl für Puigdemont denkbar

Unterdessen hat Belgiens Staatssekretär für Asyl und Migration sein Land als möglichen Zufluchtsort für die abgesetzte katalanische Regionalregierung ins Spiel gebracht. Katalanen, die sich politisch verfolgt fühlten, könnten in Belgien um Asyl ansuchen sagte Theo Francken am Sonntag dem flämischen Sender VTM News. "Es ist nicht unrealistisch."

Der abgesetzte katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont könnte möglicherweise festgenommen werden. Sollte er wegen Auflehnung gegen die Staatsgewalt oder gar Rebellion verurteilt werden, drohen ihm bis zu 30 Jahre Haft. "Belgien könnte ein möglicher Ausweg für Puigedemont sein", sagte der Politiker der nationalistisch-flämischen Partei N-VA.

Bisher sei kein solcher Antrag eingegangen, fügte Francken hinzu. In der Vergangenheit hätten aber baskische Nationalisten Asyl beantragt. Belgien ist eines der wenigen EU-Mitgliedsländer, in dem andere EU-Bürger Asyl beantragen können. (APA, dpa, AFP, 29.10.2017)