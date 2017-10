Raffl gewann in mit Flyers, Grabner verlor mit Rangers

Philadelphia setzt sich gegen die Maple Leafs durch

New York (APA)

Michael Raffl hat am Samstag in der NHL mit den Philadelphia Flyers bei den Toronto Maple Leafs einen 4:2-Erfolg gefeiert. Der Stürmer ging als Scorer aber ebenso leer aus wie sein österreichischer Landsmann Michael Grabner beim 4:5 der New York Rangers bei den Montreal Canadiens.

Samstag-Ergebnisse der National Hockey League (NHL):

Toronto Maple Leafs – Philadelphia Flyers (mit Raffl) 2:4,

Montreal Canadiens – New York Rangers (mit Grabner) 5:4,

Colorado Avalanche – Chicago Blackhawks 6:3,

New Jersey Devils – Arizona Coyotes 4:3,

Nashville Predators – New York Islanders 2:6,

Florida Panthers – Detroit Red Wings 2:3 n.P.,

Tampa Bay Lightning – Anaheim Ducks 1:4,

Minnesota Wild – Pittsburgh Penguins 2:1,

Boston Bruins – Los Angeles Kings 1:2 n.V.,

St. Louis Blues – Columbus Blue Jackets 4:1, Edmonton Oilers – Washington Capitals 2:5.