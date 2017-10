Nina Proll: Facebook hat kontroversen #notme-Beitrag gelöscht

Proll hatte mit dem Posting eine heftige Diskussion ausgelöst – der Beitrag ist nicht mehr abrufbar

Facebook soll ein Posting der Schauspielerin Nina Proll gelöscht haben, in dem diese Unmut über die Debatte zu sexueller Belästigung geäußert hatte. Das berichtet Proll auf Facebook. Der nun entfernte Beitrag war heftig kritisiert worden. So schrieb Proll in Richtung jener Frauen, die über sexuelle Belästigung berichteten, sie würde sich "schämen, damit jetzt zu hausieren gehen". Später stellte Proll klar, damit nicht jene Frauen gemeint zu haben, denen physische Gewalt widerfahren war. Ihren Beitrag schloss die Schauspielerin mit dem Hashtag #NotMe.

#notme



Prolls Posting war etwa von Extremsportler Felix Baumgartner geteilt worden, dessen politische Ansichten meist in das sehr rechte Spektrum einzuordnen sind. Auch von Baumgartners Facebook-Seite ist der Beitrag verschwunden. Proll schreibt selbst: "Facebook hat mein #notme-Posting leider gelöscht, 'weil der Inhalt nicht den Standards von Facebook entspricht'". Sie schließt daraus, dass es ein "#notme anscheinend nicht geben darf". Ob Facebook das Posting tatsächlich entfernt hat oder Proll es selbst gelöscht hat, lässt sich nicht verifizieren.

Regelverstoß unklar

Kurzfristige Anfragen bei Proll und Facebook – das Einzelfälle ohnehin nicht kommentiert – blieben am Sonntagvormittag unbeantwortet. Auf den ersten Blick ist nicht erkennbar, inwiefern Proll gegen Facebooks Regeln verstoßen haben soll. Es könnte allerdings sein, dass eine Vielzahl von Nutzern den Beitrag gemeldet und sich Facebook deshalb zu einer Löschung entschieden hat.

Das soziale Netzwerk sorgt – ebenso wie das zu Facebook gehörende Instagram – immer wieder mit Löschentscheidungen für Aufsehen. Berüchtigt sind etwa Facebooks strenge Regeln bei Nacktheit, so wurden etwa Initiativen zur Brustkrebs-Prävention gesperrt und nach öffentlichem Aufschrei wieder freigegeben. (fsc, 29.10.2017)