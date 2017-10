Barcelona weiter unangefochten an der Spitze

Nach 2:0 in Bilbao durch Tore von Messi und Paulinho

Bilbao – Der FC Barcelona liegt in der spanischen Fußball-Meisterschaft auch nach der zehnten Runde vier Punkte vor dem ersten Verfolger Valencia. Die Katalanen gewannen am Samstag auswärts gegen Athletic Bilbao durch Tore von Lionel Messi (36.) und Paulinho (92.) mit 2:0 und halten damit bei neun Siegen und einem Remis. Wenige Stunden zuvor hatte sich Valencia in Alaves mit 2:1 durchgesetzt.

Der Vierte Atletico Madrid liegt nach einem Heim-1:1 gegen Villarreal schon acht Zähler hinter Barca. Der drittplatzierte Titelverteidiger Real Madrid könnte am Sonntag mit einem Auswärtserfolg gegen Girona wieder auf fünf Punkte an Barcelona herankommen. (APA, 28.10.2017)