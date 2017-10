Vettel wieder da mit Pole in Mexiko

Vor Verstappen und Hamilton -Allerdings Rückversetzung des Red Bull-Piloten möglich

Mexiko-Stadt – Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hat sich am Samstag die Pole Position für das Formel-1-Rennen in Mexiko-City gesichert. Der Deutsche lag im Qualifying vor Max Verstappen (Red Bull) und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton (Mercedes), dem am Sonntag schon ein fünfter Platz für seinen vierten Weltmeistertitel reicht.

Für Vettel ist es die 50. Pole seiner Karriere. Ob Verstappen aus der zweiten Position starten wird, war zunächst noch offen – gegen den Niederländer wurde eine Untersuchung eingeleitet, weil er Valtteri Bottas geblockt haben soll. (APA, 28.10.2017)

