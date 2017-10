Kein Geheimnis mehr: Thiem laboriert an Zehenverletzung

Coach Günther Bresnik gibt es preis: Wunde zwischen vierter und fünfter Zehe muss mit Salben behandelt werden

Wien – Es war wochenlang ein Mysterium. Nicht nur im Achtelfinale von Wien schleppte sich Dominic Thiem bei seiner Niederlage gegen Richard Gasquet über den Platz. Nun ist es offenkundig warum: Thiem plagt sich seit geraumer Zeit mit offenen Wunden zwischen der vierten und fünften Zehe auf beiden Füßen herum, am Freitag suchte er deshalb einen Fußspezialisten im Krankenhaus Baden auf.

Mittlerweile werden seine Füße mit Salben behandelt. Bis Montag sollen die Wunden heilen und keine Infektionsgefahr mehr bestehen. Bis dahin hat Thiem Trainingsverbot.

Erstmals aufgetreten waren die Probleme beim Turnier in Monte Carlo Ende April. Damals musste sogar Eiter entfernt werden. "Es ist etwas, das immer wieder kommt. Füße sind eben ein sehr strapazierter Körperteil eines Tennisspielers", sagte Bresnik im ORF, der die Verletzung allerdings nicht als Entschuldigung für Thiems Scheitern in Wien gelten lassen wollte. "Grundsätzlich geht es ihm gut, er ist nicht schwer bedient und ich halte es nicht für schlau, wenn man dann die Entschuldigung bei kleineren Verletzungen sucht. Wenn man am Platz geht, ist man wettkampftauglich". (vet, 28.10.2017)