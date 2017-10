Italien: Feuerfront von 120 Kilometer nördlich von Turin

Feuerwehrmannschaften und fünf Flugzeuge sind im Dauereinsatz

Rom – 2.000 Hektar Wald sind von schweren Bränden, die seit einigen Tagen in der norditalienischen Region Piemont toben, zerstört worden. Im Susa-Tal nördlich von Turin erstreckte sich die Feuerfront auf 120 Kilometer, berichteten italienische Medien am Samstag.

Feuerwehrmannschaften und fünf Canadair-Flugzeuge sind im Dauereinsatz um die vom starken Wind genährten Flammen zu löschen. Die Bewohner mehrerer von den Flammen bedrohten Gebäude mussten ihre Wohnungen verlassen.

Smogproblem und Rauchwolken

Schwarze Rauchwolken stiegen in die Luft, die auch von Turin aus sichtbar waren. In der piemontesischen Hauptstadt, die ohnehin schon seit Wochen mit einem akuten Smog-Problem konfrontiert ist, erhöhten sich die Feinstaubwerte um das Siebenfache über den zugelassenen Wert. Der Präsident der Region Piemont, Sergio Chiamparino, bat andere Regionen um Hilfe. Es sei noch keine Besserung der Lage in Sicht, obwohl tausende Feuerswehrleute und Helfer im Einsatz seien.

Gemeinden im Piemont riefen die Bürger wegen der andauernden Löscharbeiten auf, Wasser zu sparen. Als Ursache der Brände wird Brandstiftung vermutet. Feuer wurden am Samstag auch in der lombardischen Provinz Varese gemeldet. Hier mussten etwa 15 Personen aus Sicherheit ihre Häuser verlassen.

Schwere Brände im Sommer

Italien ist in diesem Sommer von schweren Bränden heimgesucht worden, die mehr als 135.000 Hektar Land zerstört haben. Das sind drei Mal so viel wie 2016. Der Landwirtschaftsverband Coldiretti warnte vor der seit dem Frühjahr anhaltenden Trockenheit, wegen der der Smog in den italienischen Städten stark zugenommen habe. Der Pegel des Flusses Po, dem längsten Fluss Italiens, liege drei Meter unter dem Durchschnitt der Saison. Italien erleide die schwierigste Krise mit dem Wasser seit Jahren. (APA, 28.10.2017)