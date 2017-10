Manager von Facebook & Co vor Russland-Ausschuss des US-Senats.

Anhörung zu möglicher Einmischung Russlands in den Präsidentschaftswahlkampf 2016

Manager von Facebook, Google und Twitter sollen dem US-Senat zu einer möglichen Einmischung Russlands in den Präsidentschaftswahlkampf 2016 Rede und Antwort stehen. Die Leiter der jeweiligen Rechtsabteilungen sollten bei einer Anhörung am Dienstag befragt werden, teilte ein Senats-Unterausschuss zu Kriminalität und Terrorismus am Freitag mit.

Wege "russische Propaganda" zu bekämpfen

Dabei gehe es um Wege, "russische Propaganda und extremistische Inhalte" zu bekämpfen und zu verringern. Facebook hatte im September erklärt, in den Monaten vor und nach der US-Wahl 2016 seien vermutlich aus Russland Anzeigen mit polarisierenden Inhalten geschaltet worden. Google und Twitter äußerten sich ähnlich.

US-Geheimdienste gehen von Einmischung aus

US-Geheimdienste gehen davon aus, dass die Moskauer Regierung die Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr beeinflusst hat. Russland hat das zurückgewiesen. US-Präsident Donald Trump hat erklärt, es habe keine Kooperation zwischen seinem Wahlkampfteam und der Moskauer Regierung gegeben. Mehrere US-Ermittlergruppen befassen sich inzwischen mit den Vorgängen. (APA, 28.10.2017)