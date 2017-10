Rebensburg holt Auftaktsieg in Sölden

Brunner als beste Österreicherin beim Riesentorlauf noch vor Mikaela Shiffrin auf Platz vier. Worley und Mölgg auf dem Stockerl

Sölden – Die Deutsche Viktoria Rebensburg hat am Samstag zum Auftakt des alpinen Ski-Weltcups den Riesentorlauf in Sölden gewonnen und damit ihren Sieg von 2010 wiederholt. Bei ihrem 12. RTL-Erfolg, dem insgesamt 14. ihrer Karriere im Weltcup, setzte sich die 28-jährige Olympiasiegerin von 2010 vor Tessa Worley (FRA/+0,14 Sekunden) und Halbzeitspitzenreiterin Manuela Mölgg (ITA/0,53) durch.

Die Tirolerin Stephanie Brunner verbesserte sich im Finale von der neunten an die vierte Stelle (+0,71). Die Zillertalerin verpasste das Podest um 0,18 Sekunden. Weltcupsiegerin Mikaela Shiffrin (USA), die Zweite nach dem ersten Lauf, landete an der fünften Stelle (+0,74).

Lindsey Vonn schaffte es als 34. nicht in die Entscheidung, Lara Gut kam im ersten Durchgang nicht einmal ins Ziel. Trotzdem haben die beiden Sölden-Überraschungsstarterinnen das erste Damen-Rennen der Olympia-Saison am Samstag positiv abgehakt. Gut wird in einem Monat in Killington starten, Vonn probiert es erst in Lake Louise wieder.



Das Antreten von Gut und Vonn in Tirol war sehr überraschend gekommen. Die Schweizerin hatte sich nach ihrem Kreuzbandriss vom vergangenen Februar erst im letzten Moment entschieden. US-Speed-Königin Vonn wagte sich wegen ihrer zahlreichen Verletzungen auf dem Rettenbachferner erstmals seit 21 Monaten wieder in einen Weltcup-Riesentorlauf, weil sie auch bei Olympia im Februar in dieser Disziplin starten will. (APA, 28.10.2017)