KAC kämpft sich in Bozen durch

Talbot trifft beim 5:4 der Klagenfurter zur Entscheidung

Bozen/Wien – Der KAC hat in der Erste Bank Eishockey-Liga in Bozen einen hart erkämpften Auswärtserfolg verbucht. Im Nachtragsspiel der 15. Runde lagen die "Rotjacken" in Südtirol nach nicht einmal vier Minuten mit 0:2 zurück, durften am Ende jedoch nach einem 5:4 noch jubeln. Julian Talbot erzielte zu Beginn des Schlussdrittels den entscheidenden Treffer.

Die Klagenfurter schoben sich dank des Favoritensiegs in der Tabelle damit näher an die drittplatzierten Innsbrucker heran. Die Tiroler mussten sich in Zagreb mit 1:3 geschlagen geben. Dornbirn unterlag im Nachzügler-Duell mit Schlusslicht Fehervar nach Penaltyschießen mit 2:3.

Der KAC kassierte beim Vorletzten in den ersten Minuten aus drei Torschüssen zwei Gegentreffer. Nach zehn Minuten kamen die Kärntner durch einen Neal-Treffer aber ins Spiel zurück und drehten die Partie bis zur Drittelpause. Die Bozener ließen aber nicht locker, sie schafften durch einen Doppelpack von Dominic Monardo ihrerseits die Wende. Thomas Hundertpfund glich noch vor der zweiten Pause aus, ehe Talbot einen Rebound nach einem Hundertpfund-Schuss in den Maschen unterbrachte.

Innsbruck in Zagreb rasch zurück

Innsbruck unterlag in Zagreb auch aufgrund eines Fehlstarts. Medvescak schlug durch die Linie Samson Mahbod, Tyler Morley und Sondre Olden rasch zu. In den ersten zehn Minuten arbeitete das Trio zwei Treffer heraus. Als Tero Koskiranta in der 24. Minute auf 3:0 für die Hausherren erhöhte, war die Vorentscheidung gefallen. Die Tiroler kamen im Schlussabschnitt durch Andrew Clark (48.) nur noch zum Ehrentor.

In Dornbirn verwertete der ehemalige Graz-, Linz und VSV-Akteur Olivier Latendresse den entscheidenden Penalty für die Gäste aus Ungarn. Diese hatten in der regulären Spielzeit zweimal vorgelegt, beide Male gelang den Vorarlbergern durch James Arniel der Ausgleich. In der Verlängerung war Dornbirn zwar das aktivere Team, blieb aber unbelohnt. (APA – 27. 10. 2017)

Ergebnisse der Erste Bank Eishockey-Liga, 16. Runde:

Dornbirner EC – Fehervar AV19 2:3 n.P. (1:1,0:1,1:0;0:0/0:1). Messestadion Dornbirn, 2.410,

Tore: Arniel (16., 46./PP) bzw. Hari (5./PP, 34.), Latendresse (entscheidender Penalty).

Strafminuten: 10 bzw. 6

Medvescak Zagreb – HC TWK Innsbruck 3:1 (2:0,1:0,0:1). Dom Sportova, 6.012,

Tore: Mahbod (8.), Olden (10.), Koskiranta (24.) bzw. Clark (48.).

Strafminuten: 8 bzw. 8

HCB Südtirol – KAC 4:5 (2:3,2:1,0:1). Eiswelle Bozen, 2.840,

Tore: Angelidis (2.), Oleksuk (4.), Monardo (24., 28.) bzw. Neal (11.), Geier (15.), Schumnig (19.), Hundertpfund (35.), Talbot (41.).

Strafminuten: 6 bzw. 4