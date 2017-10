Alonso und Vandoorne strafversetzt

Motor-Probleme im Lager von McLaren – Ricciardo im Red Bull am Freitag der Schnellste

Mexiko Stadt – Fernando Alonso und sein Teamkollege Stoffel Vandoorne werden beim Großen Preis von Mexiko (Sonntag, 20.00 Uhr/ORF, RTL und Sky) mit großer Wahrscheinlichkeit von ganz hinten starten. An den Autos der beiden McLaren-Piloten wurden am Freitag mehrere Teile an den Honda-Motoren getauscht.

Da beide Fahrer ihre Limits der erlaubten Wechsel in den Antriebseinheiten überschritten haben, müssen sie in der Startaufstellung des drittletzten Saisonrennens nach hinten rücken. Alonso muss 20 Plätze nach hinten, Vandoorne sogar 35. Das teilten die Rennkommissare mit. Glimpflicher kam der Franzose Pierre Gasly davon. Der Toro-Rosso-Fahrer muss in Mexiko wegen des Austauschs einer Elektronik-Einheit nur fünf Positionen zurück.

Ferrari leistete sich vor dem wahrscheinlichen Titelgewinn von Lewis Hamilton (Mercedes) eine weitere technische Panne am Auto von Sebastian Vettel. Im freien Training nahm der Deutsche plötzlich das Tempo heraus und funkte an die Box, dass er das Gefühl habe, eine Säure laufe aus. Tatsächlich war der Feuerlöscher im Cockpit losgegangen.

Hamilton ließ es mit der Aussicht auf seinen vierten WM-Titel zunächst ruhig angehen und landete nach 1:17,932 Minuten auf Platz drei. Schnellster auf dem Highspeed-Kurs in Mexikos Hauptstadt war überraschend Daniel Ricciardo im Red Bull (1:17,801/Australien) vor Hamiltons Teamkollegen Valtteri Bottas. Der Finne fuhr seine Zeit (1:17,824) allerdings in der ersten Session.

Vettel hatte auch sonst Probleme mit der über 2200 Meter hoch gelegenen Strecke mitten in der Stadt und leistete sich einige Verbremser. Am Ende wurde er Fünfter (1:18,051). Zuletzt brachten zweimal defekte Teile Vettel um seine WM-Chancen – in Malaysia ein Krümmer im Motor, in Japan eine Zündkerze.

Hamilton geht nach seinem Sieg zuletzt in den USA mit 66 Punkten Vorsprung auf Vettel ins drittletzte Saisonrennen, dem 32-Jährigen ist sein vierter WM-Titel kaum noch zu nehmen. Selbst wenn Vettel gewinnen sollte, reicht dem Briten in Mexiko schon ein fünfter Platz zur Krönung. Wenn Vettel nicht gewinnt, muss er nur Neunter werden. (sid – 27.10. 2017)

Ergebnisse:

1. Session